  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Beau 4 pièces entièrement rénové

Quartier résidentiel Beau 4 pièces entièrement rénové

Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
;
3
Laisser une demande
ID: 33746
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Appartement lumineux et entièrement rénové, sur Kiryat Yovel JERUSALEM Avec très grande terrasse et pergola, idéale pour une grande soucca.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Ascalon, Israël
depuis
$479,655
Quartier résidentiel Bien situer
Jérusalem, Israël
depuis
$1,787
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$1,74M
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a netania
Netanya, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel Spacieux et lumineux
Ascalon, Israël
depuis
$540,788
Vous regardez
Quartier résidentiel Beau 4 pièces entièrement rénové
Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet tour prenium
Quartier résidentiel Projet tour prenium
Quartier résidentiel Projet tour prenium
Quartier résidentiel Projet tour prenium
Quartier résidentiel Projet tour prenium
Afficher tout Quartier résidentiel Projet tour prenium
Quartier résidentiel Projet tour prenium
Nahariya, Israël
depuis
$589,380
PROJET TOWER PREMIUM Appartements 4 et 5 pièces Livraison prévue juin 2027 A partir de 1.880.000 nis Revenus mensuels immédiats des la signature Vente direct constructeur sans frais d agence
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Quartier résidentiel Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Quartier résidentiel Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Quartier résidentiel Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Quartier résidentiel Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Quartier résidentiel Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Quartier résidentiel Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Ascalon, Israël
depuis
$890,340
Quartier Agamim un beau Penthaouse 5 pieces avec grande Terasse
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Afficher tout Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Ascalon, Israël
depuis
$736,725
À vendre – Spacieux 5 pièces haut standing, quartier "Ir Hayayin", Ashkelon ???? Bel appartement de 5 pièces situé au 3ᵉ étage d’un petit immeuble boutique de grande qualité, dans le quartier prisé de "Ir Hayayin". ✨ Détails du bien : ✅ Superficie habitable : env. 128 m² ✅ Terrasse ensoleil…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller