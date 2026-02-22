Quartier résidentiel À louer a ashdod, appartement 5 pièces "kineret 2", dans un petit immeuble de 4 étages avec seulement 2 appartements par étage.

  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel À louer a ashdod, appartement 5 pièces &quot;kineret 2&quot;, dans un petit immeuble de 4 étages avec seulement 2 appartements par étage.

Ashdod, Israël
depuis
$1,975
;
7
ID: 33590
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

louer, appartement 5 pièces Kineret 2, dans un immeuble bas de 4 étages avec seulement 2 appartements par étage. Comprend un mamad (pièce sécurisée), un balcon et bien sûr un ascenseur. Appartement spacieux, très lumineux, avec une vue magnifique. Emplacement idéal : à 1 minute à pied du centre commercial de Yod Alef et à 3 minutes à pied de la mer. Entrée immédiate. Non meublé.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
