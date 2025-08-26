  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité

Netanya, Israël
depuis
$921,000
26/08/2025
$921,000
14/07/2025
$862,363
;
6
Laisser une demande
ID: 26894
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Mardochee Khayat vous propose de vivre dans un nouveau projet dans le quartier de Galey yam. La construction architecturale vous offre de vivre dans un complexe de trois bâtiments au pied d'un centre commercial où de belles marques seront présentes. Près de la nouvelle mairie de Netanya, bus qui servent tout Israël, accès facile aux autoroutes Cafés, restaurants, supermarchés et équipement domestique et tout cela au pied du projet Caractéristiques du projet Très beau hall double décoré par un architecte pour une intimité maximale des propriétaires. Une salle de sport, salle pour enfants, salle de travail Trois ascenseurs dont un Shabbat Une vue dégagée depuis les premiers étages. Projet avec garantie bancaire Possibilité de financement de 20% au contrat et 80% lors de la remise des clés Chaque appartement est vendu avec un parking privé. Service haut de gamme Caractéristiques de l'appartement Tuiles dans toute la maison 80x80 Préparation pour la climatisation Meubles de salle de bains de qualité Boutons de mélange Portes intérieures de qualité Cuisine personnalisable Scores électriques dans toute la maison Plusieurs appartements sont à vendre 3 pièces surface 79 m2 + 12 m2 terrasse 4 pièces surface 102 m2 +12 m2 terrasse 5 pièces surface 122 m2 + 20 m2 terrasse Pour plus d'informations contacter Mardochee Khayat

Localisation sur la carte

Netanya, Israël

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,85M
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,65M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$912,000
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$1,26M
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$921,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Harish, Israël
depuis
$318,000
NOUVEAU PROJET EXCEPTIONNEL À HARISH – PRÉVENTE Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter en avant-première son tout nouveau projet immobilier en prévente dans la ville en plein essor de Harish, un emplacement à très fort potentiel ! Situé au cœur de Harish, proche des écoles, des sy…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Ashdod, Israël
depuis
$2,25M
La pépite !!! Nouveau programme en pré-vente a la Marina a Ashdod, le plus proche de la plage ! Appartements 5 pièces, lofts, rez de jardin avec piscine, penthouse avec piscine. Avantages : ensoleillé, le plus proche des bateaux, de la promenade et de la plage... Prestations de haut standin…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$1,50M
Nouveau Projet sur Ramat Bet Shemesh situe entre Jérusalem et le centre du Pays Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A ce projet est un projet résidentiel luxueux qui comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un Park situé dans une forêt naturelle, proche du Matnas et …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller