  2. Israël
  3. Bat Yam
  Quartier résidentiel Projet luxueux au coeur de bat yam sur le boulevard ha'atzmaut

Quartier résidentiel Projet luxueux au coeur de bat yam sur le boulevard ha'atzmaut

Bat Yam, Israël
depuis
$1,30M
6
ID: 32664
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/10/2025

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Vivez l’élégance signée Ilan Pivko dans cette tour iconique de 32 étages à l’architecture inspirée d’une voile élégante et ses vues spectaculaires sur la mer située à l’angle des rues Balfour et Ha’atzmaut.. 120 appartements Du 4 au 6 pièces (à partir de 3.910.000 ₪), avec grands espaces, terrasses ouvertes sur la mer et finitions haut de gamme. Des penthouses prestigieux (à partir de 8.240.000 ₪) , alliant design contemporain et confort absolu. Idéalement située à 200 mètres de la station du métro léger et à quelques pas des plages, la tour bénéficie d’un environnement modernisé avec parcs, pistes cyclables, espaces verts et toutes les commodités à proximité. Prestations haut de gamme : climatisation intégrale, cuisine Caesarstone, installation électrique intelligente, interphone couleur et stores motorisés….

Bat Yam, Israël
