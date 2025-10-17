Quartier résidentiel Projet luxueux au coeur de bat yam sur le boulevard ha'atzmaut

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Vivez l’élégance signée Ilan Pivko dans cette tour iconique de 32 étages à l’architecture inspirée d’une voile élégante et ses vues spectaculaires sur la mer située à l’angle des rues Balfour et Ha’atzmaut..
120 appartements
Du 4 au 6 pièces (à partir de 3.910.000 ₪), avec grands espaces, terrasses ouvertes sur la mer et finitions haut de gamme.
Des penthouses prestigieux (à partir de 8.240.000 ₪) , alliant design contemporain et confort absolu.
Idéalement située à 200 mètres de la station du métro léger et à quelques pas des plages, la tour bénéficie d’un environnement modernisé avec parcs, pistes cyclables, espaces verts et toutes les commodités à proximité.
Prestations haut de gamme : climatisation intégrale, cuisine Caesarstone, installation électrique intelligente, interphone couleur et stores motorisés….
Localisation sur la carte
Bat Yam, Israël
Éducation
Soins de santé
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
