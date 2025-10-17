  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Projet luxueux au coeur de bat yam sur le boulevard ha'atzmaut

depuis
$1,34M
6
ID: 32665
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Vivez l’élégance signée Ilan Pivko dans cette tour iconique de 32 étages à l’architecture inspirée d’une voile élégante et ses vues spectaculaires sur la mer située à l’angle des rues Balfour et Ha’atzmaut.. 120 appartements Du 4 au 6 pièces (à partir de 3.910.000 ₪), avec grands espaces, terrasses ouvertes sur la mer et finitions haut de gamme. Des penthouses prestigieux (à partir de 8.240.000 ₪) , alliant design contemporain et confort absolu. Idéalement située à 200 mètres de la station du métro léger et à quelques pas des plages, la tour bénéficie d’un environnement modernisé avec parcs, pistes cyclables, espaces verts et toutes les commodités à proximité. Prestations haut de gamme : climatisation intégrale, cuisine Caesarstone, installation électrique intelligente, interphone couleur et stores motorisés….

Localisation sur la carte

Éducation
Soins de santé

