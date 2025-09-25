  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, luxueux, neuf, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, luxueux, neuf, projet de qualité

Tel-Aviv, Israël

depuis $2,29M

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,29M
;
4
ID: 28106
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/09/2025

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À VENDRE – PROJET D’EXCEPTION AU CŒUR DE TEL-AVIV, RUE SHENKIN Dans un immeuble indépendant, sur un terrain de grande valeur, découvrez un projet rare et prestigieux comprenant seulement 23 appartements exclusifs. Un emplacement premium : Idéalement situé dans l’un des quartiers les plus recherchés de Tel-Aviv, au cœur de la rue Shenkin avec tous commerces, cafés et restaurants à proximité. Une architecture de renom : Le projet bénéficie d’une conception élégante et raffinée signée par l’architecte Yaniv Prado. Typologie des appartements : Appartements de 2 pièces, idéaux pour un investissement de 3.750.00 à 3.890.000₪ Appartements familiaux de 3 à 4 pièces à partir de 7.630.00₪ Appartements avec jardin privatif 4.560.000₪ Penthouse de prestige 15.370.000₪ Seulement 13 appartements disponibles à la vente Une opportunité unique de vivre ou d’investir dans l’une des adresses les plus emblématiques de Tel-Aviv. Ce projet met en avant des finitions haut de gamme, un design raffiné et une qualité de construction exceptionnelle, en plein cœur de la ville.

Tel-Aviv, Israël
