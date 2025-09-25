Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, luxueux, neuf, projet de qualité

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À VENDRE – PROJET D’EXCEPTION AU CŒUR DE TEL-AVIV, RUE SHENKIN
Dans un immeuble indépendant, sur un terrain de grande valeur, découvrez un projet rare et prestigieux comprenant seulement 23 appartements exclusifs.
Un emplacement premium :
Idéalement situé dans l’un des quartiers les plus recherchés de Tel-Aviv, au cœur de la rue Shenkin avec tous commerces, cafés et restaurants à proximité.
Une architecture de renom :
Le projet bénéficie d’une conception élégante et raffinée signée par l’architecte Yaniv Prado.
Typologie des appartements :
Appartements de 2 pièces, idéaux pour un investissement de 3.750.00 à 3.890.000₪
Appartements familiaux de 3 à 4 pièces à partir de 7.630.00₪
Appartements avec jardin privatif 4.560.000₪
Penthouse de prestige 15.370.000₪
Seulement 13 appartements disponibles à la vente
Une opportunité unique de vivre ou d’investir dans l’une des adresses les plus emblématiques de Tel-Aviv. Ce projet met en avant des finitions haut de gamme, un design raffiné et une qualité de construction exceptionnelle, en plein cœur de la ville.
