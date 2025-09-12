  1. Realting.com
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité

Bat Yam, Israël
$756,000
6
ID: 27970
Dernière actualisation: 12/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Nouveau projet – Rue Daniel - BAT YAM Au centre de Bat Yam, au cœur d’un quartier verdoyant et en plein développement La construction est en cours, L'immeuble comprendra une variété d’appartements de 2 à 4 pièces, avec des finitions de haut niveau et un design raffiné. Le projet met l’accent sur la qualité de construction, un hall d’entrée luxueux, des espaces verts aménagés et une proximité immédiate avec des parcs, la plage, les écoles, les institutions publiques et les transports en commun. livraison prévue septembre 2027. Conditions avantageuses : 20 % à la signature – solde à la remise des clés ou selon l’avancement des travaux. Le bâtiment : • Immeuble moderne en pierre haut de gamme • Hall d’entrée élégant et 2 ascenseurs • Aménagement paysager soigné • Parking souterrain Les appartements : • Terrasses ensoleillées • Finitions de qualité • Préparation pour climatisation centrale • Cuisine moderne avec plan de travail en quartz

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Éducation
Soins de santé

Posez toutes vos questions
Autres complexes
Bat Yam, Israël
depuis
$810,000
Nouveau projet – Rue Daniel - BAT YAM Au centre de Bat Yam, au cœur d’un quartier verdoyant et en plein développement La construction est en cours, L'immeuble comprendra une variété d’appartements de 2 à 4 pièces, avec des finitions de haut niveau et un design raffiné. Le projet met l’…
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,46M
Projet Yedidia Frankel 40 Immeuble classé oú uniquement la façade sera réhabilitée ( le reste sera une construction neuve ) situé a l' angle Herzl 82 Yedidia Frankel dans la nouvelle VIBE à Tel Aviv en plein cœur du quartier animé de Florentine Projet boutique de 6 étages À vendre 2 ma…
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Ascalon, Israël
depuis
$558,000
Le meilleur des prix pour nos client T4 a partir de 1.860.000nis
Realting.com
