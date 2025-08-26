  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Michkenot ahouma

Quartier résidentiel Michkenot ahouma

Jérusalem, Israël
depuis
$1,09M
26/08/2025
$1,09M
14/07/2025
$1,02M
;
6
ID: 26963
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Tres beau projet de 5 pimmeuble boutique de 6 etage avec un choix de plusieurs appartement du 2 pieces au penthouse. avec un emplacement de rêve a proximite des transports en commun( le tramway , le fameux train reliant jerusalem a l aéroport Ben Gurion ) le marche mahane yeouda . et le Parc Saker .

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël

Vous regardez
Quartier résidentiel Michkenot ahouma
Jérusalem, Israël
depuis
$1,09M
