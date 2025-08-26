Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Le projet est situé dans le quartier appeler en face de kiriat Hasharon Proche des nouveaux accès a l’autoroute 2 (Tel Aviv/Haifa) Le Projet Nevo Hasharon est situé à proximité du country Elystour ,synagogue,supermarché,Gan. Caractéristiques du projet
Le complexe Nevo Hasharon comprend 2 tours résidentielle aux prestations de haut standing La prestigieuse tour résidentielle sera entourée de jardins et de sont parc de jeux privé à la résidence Le projet Nevo Hasharon respect toutes les normes écologiques et économiques Un magnifique lobby d une très belle hauteur sous plafond Celui ci présentera un poste de garde et une décoration réalisée par un désigner 4 ascenseurs luxueux et rapides et modernes La résidence disposera d’une salle de sport ainsi qu une salle aire de jeux (jumbori) Le projet est accompagné d une Garantie bancaire Caractéristiques de l appartement Appartement de 5 pièces de côte d’une surface :132m2+23m2 de terrasse Appartement de 5 pièces de face d’une surface: 117m+21m2 de terrasse Prestation intérieur de haut standing Carrelage granit porcelaine 80/80 Carrelage granit porcelaine dans les chambres ou parquet au choix. Terrasse choix carrelage, parquet ou teck Climatisation centralisée. Portes Interieur de haute qualité Choix de cuisine, parmi les meilleures sociétés du marché,plan de travail en marbre Carrelage des salles de bains Toilettes suspendus Stores électriques dans toutes la maison Robinetterie mitigeur de qualité Appartement vendu avec une place de parking
