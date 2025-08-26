  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Unique ! projet neuf de maisons

Quartier résidentiel Unique ! projet neuf de maisons

Hadera, Israël
depuis
$1,17M
26/08/2025
$1,17M
14/07/2025
$1,10M
Quartier résidentiel Unique ! projet neuf de maisons
1
ID: 26833
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

Le département francophone de RE/MAX Hadera vous présente un projet neuf exceptionnel à Hadera. Il s'agit d'un projet de maisons mitoyennes avec des prestations de très haut standing dans un quartier résidentiel et calme très recherché de Hadera. - Maison en construction de 6 pièces (5 chambres et un salon), - 180 m² construits sur 250 m² de terrain - 2 très belles suites parentales magnifiques dont une au rez-de-chaussée, - 2 places de parking et une cave attenante. En cours de construction. Livraison dans 18 mois. Possibilité exceptionnelle d'acheter une maison à votre rythme ! Promoteur extrêmement réputé. Nous contacter pour plus de renseignements : Ra'hel Benguigui, Directrice du département francophone RE/MAX Hadera. Beezrat Hachem Beya'had OuBeSim'ha Nénatsea'h !

Localisation sur la carte

Hadera, Israël

Tel-Aviv, Israël
tres beau projet sur Tel Aviv a proximité de la mer et du fameux quartier Neve Tsedek . penthouse de 4 pièces , 3 chbre a coucher avec 2 sale de bain . une belle terrasse de 56 m2 .situe au 7 -ème étage. avec 1 place de parking . livraison 8 mois
Jérusalem, Israël
PROJET DE RÉSIDENCE ARNONA - Occupation : 30 avril 2029. Projet résidentiel dans le quartier d'Arnona, Deux immeubles de 22 étages Proche de la rue Ein Guedi et a proximité de la rue Hevron desservie par le tramway.. Grand choix d appartements spacieux de 3 et 5 pièces, ces immeubles c…
Bat Yam, Israël
MAGNIFIQUE PROJET NEUF AU COEUR DE BAT YAM. EMPLACEMENT IDEAL PROCHE DU TRAMWAY, DE LA PLAGE, DE LA RUE BALFOUR AVEC TOUS SES COMMERCES ET DE LA RUE ATSMAOUT
