Quartier résidentiel Unique ! projet neuf de maisons

Le département francophone de RE/MAX Hadera vous présente un projet neuf exceptionnel à Hadera.
Il s'agit d'un projet de maisons mitoyennes avec des prestations de très haut standing dans un quartier résidentiel et calme très recherché de Hadera.
- Maison en construction de 6 pièces (5 chambres et un salon),
- 180 m² construits sur 250 m² de terrain
- 2 très belles suites parentales magnifiques dont une au rez-de-chaussée,
- 2 places de parking et une cave attenante.
En cours de construction.
Livraison dans 18 mois.
Possibilité exceptionnelle d'acheter une maison à votre rythme !
Promoteur extrêmement réputé.
Nous contacter pour plus de renseignements : Ra'hel Benguigui, Directrice du département francophone RE/MAX Hadera.
Beezrat Hachem Beya'had OuBeSim'ha Nénatsea'h !
Hadera, Israël
Hadera, Israël
