Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !

Nous sommes ravis de vous présenter un nouveau programme immobilier prestigieux au sein du tout nouveau quartier Ramat Adar à Givat Shmouel, une adresse en plein essor qui attire de plus en plus de familles de qualité, de jeunes actifs et de professions libérales.
Pourquoi choisir Ramat Adar a Givat Shmouel ?
Ramat Adar, c’est le meilleur des deux mondes : un environnement résidentiel paisible, moderne et verdoyant, à deux pas de Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak et Petah Tikva. Vous profitez ainsi de la centralité géographique d’Israël sans sacrifier la tranquillité de vie.
Écoles et établissements d'excellence à proximité
Accès rapide aux grands axes (autoroute 4, route 471, etc.)
Centres commerciaux, parcs, synagogues, services de santé et de loisirs à quelques minutes
Une communauté chaleureuse, familiale et bienveillante
Le projet immobilier : standing & confort
Situé dans une tour de 20 étages au cœur de Ramat Adar, ce programme offre les dernières unités disponibles, toutes livrées avec :
✅ 2 parkings privés ✅ Une cave ✅ Climatisation complète
Appartements disponibles :
5 pièces – 127 m² nets + 16 m² de terrasse ➤ 3 880 000 ₪ (env. 970 000 €)
6 pièces – 143 m² nets + 13 m² de terrasse ➤ 4 200 000 ₪ (env. 1 050 000 €)
Modalités avantageuses :
Livraison en avril 2028
20 % à la signature du contrat, le solde étalé jusqu’à la livraison
Ramat Adar est bien plus qu’un lieu de résidence : c’est un choix de vie, un investissement sûr et une opportunité rare dans une zone en plein développement, au cœur du pays.
Localisation sur la carte
Giv'at Shmuel, Israël
