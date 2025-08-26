  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Giv'at Shmuel
  4. Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !

Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$1,16M
26/08/2025
$1,16M
14/07/2025
$1,09M
;
6
ID: 26802
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Giv'at Shmuel

À propos du complexe

Nous sommes ravis de vous présenter un nouveau programme immobilier prestigieux au sein du tout nouveau quartier Ramat Adar à Givat Shmouel, une adresse en plein essor qui attire de plus en plus de familles de qualité, de jeunes actifs et de professions libérales. Pourquoi choisir Ramat Adar a Givat Shmouel ? Ramat Adar, c’est le meilleur des deux mondes : un environnement résidentiel paisible, moderne et verdoyant, à deux pas de Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak et Petah Tikva. Vous profitez ainsi de la centralité géographique d’Israël sans sacrifier la tranquillité de vie. Écoles et établissements d'excellence à proximité Accès rapide aux grands axes (autoroute 4, route 471, etc.) Centres commerciaux, parcs, synagogues, services de santé et de loisirs à quelques minutes Une communauté chaleureuse, familiale et bienveillante Le projet immobilier : standing & confort Situé dans une tour de 20 étages au cœur de Ramat Adar, ce programme offre les dernières unités disponibles, toutes livrées avec : ✅ 2 parkings privés ✅ Une cave ✅ Climatisation complète Appartements disponibles : 5 pièces – 127 m² nets + 16 m² de terrasse ➤ 3 880 000 ₪ (env. 970 000 €) 6 pièces – 143 m² nets + 13 m² de terrasse ➤ 4 200 000 ₪ (env. 1 050 000 €) Modalités avantageuses : Livraison en avril 2028 20 % à la signature du contrat, le solde étalé jusqu’à la livraison Ramat Adar est bien plus qu’un lieu de résidence : c’est un choix de vie, un investissement sûr et une opportunité rare dans une zone en plein développement, au cœur du pays. N’attendez plus, appelez nous

Localisation sur la carte

Giv'at Shmuel, Israël

Autres complexes
Ashdod, Israël
depuis
$1,02M
Nous sommes ravis de vous présenter votre futur appartement, situé dans le tout nouveau quartier Shimon Peres à Ashdod. Offres & conditions de paiement exceptionnelles : Appartements 4 pièces    Surface : 122 m² habitables + 14 m² de terrasse   Prix à partir de 3 140 000 ₪ (≈ 785 000 €) App…
Netanya, Israël
depuis
$885,000
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . En plein centre ville de Netanya emplacement très recherché Proche de tout commences,synagogue tout ce fait à pied Situé a moins de 5 minutes a pieds du kikar Caractéristiques du projet Le projet es…
Netanya, Israël
depuis
$878,100
Situation du projet Mardoche khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Jabotinsky est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  7 minutes à pied du célèbre kikar et 6 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Cara…
