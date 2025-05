Quartier résidentiel Le seul et unique espace de vie le plus proche du mur occidental et du centre du monde juif

Cet emplacement unique situé sur la place du Mur occidental au cœur du quartier juif de Jérusalem présente, après 2500 ans !, une opportunité immobilière exceptionnelle avec une profonde signification historique et religieuse. Sa proximité inégalée avec la place du Mur occidental, à quelques mètres seulement, offre une vue dégagée et directe sur l'un des sites les plus sacrés du monde depuis chaque pièce, ce qui en fait une offre vraiment distinctive. La conception intelligente de la résidence intègre parfaitement la vue emblématique du Mur occidental dans l'espace de vie, avec une sortie directe sur une terrasse qui met en valeur la vue à couper le souffle. De plus, la propriété présente de fabuleuses œuvres d'art en verre de l'artiste de renom Ronen Kandel, ajoutant une touche unique et artistique à l'espace. La surface habitable d'environ 220 mètres carrés, sur un seul niveau, est complétée par une terrasse de 26 mètres carrés conçue pour une utilisation « Soucca ». L'intérieur bien entretenu comprend un grand salon, une cuisine casher divisée avec un îlot, équipée de deux éviers, de deux lave-vaisselle et de deux broyeurs à déchets, un coin repas, une luxueuse suite parentale avec placards intégrés et dressing et salle de bain de type spa, un spacieux espace bureau à domicile, deux chambres supplémentaires, deux salles de bain supplémentaires et une buanderie séparée. L'agencement de l'appartement est soigneusement conçu, offrant une intimité totale à la fois pour la suite principale et les chambres supplémentaires. Construit en 1973 sous la direction de Moshe Safdie, un architecte israélo-canadien primé, le bâtiment lui-même revêt une importance historique et a joué un rôle central dans le développement du quartier juif tout en préservant son charme intemporel. Détails supplémentaires : – Système de climatisation – Système audio – Meubles sur mesure – Parquet – Double vitrage – Horloges de Shabbat – Espace de lavage des mains pour les repas (Netilat Yadayim) – Rangement En plus de son emplacement inégalé et de sa vue incomparable, cette propriété offre une opportunité unique de posséder un bien immobilier profondément lié à la riche tapisserie de l'histoire et de la spiritualité. Veuillez nous contacter pour plus de détails.