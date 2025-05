Quartier résidentiel Penthouse neuf de 5 pièces 156m2 terrasse 41m2 kiriat yovel jerusalem

Penthouse 5 pièces 156m2 avec terrasse de 41m2 dans immeuble neuf Kiryat Hayovel Jérusalem Nouveau projet a Kiryat Hayovel, compose de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 étages livrable Déc 2026 Les espaces publics existant seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs, Un nouveau centre culturel comprenant une cinémathèque enrichira la qualité de vie des résidents du projet et des résidents de Kiryat Hayovel. Penthouses de 5 pièces au 20ème étage, superficie de 156m2 avec belle terrasse entre 41 et 52 m2 Comprenant 1 cave et 2 parkings Prix à partir de 6.200.000 sh Ce prix ne comprend pas nos frais d'agence Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite, Appelez nous sans attendre aux Numéros suivants: 054 946 1963 Attention: s’agissant d’un Projet en Construction, les photos et les plans ne sont publiés qu’à titre indicatif, et ne sont pas contractuels, les appartements ne sont donc pas meublés.