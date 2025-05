Quartier résidentiel Superbe appartement familial de très haut standing au bord de la réserve naturelle de hadera !

Bienvenue à Ein Hayam, le quartier récent situé au bord de la splendide réserve naturelle de Hadera, avec des vues à couper le souffle avec des tons de vert et de turquoise... Cet appartement se situe en deuxième ligne du quartier Ein Hayam, à mi-chemin entre Tel Aviv et Haïfa. L'immeuble, luxueux, est doté d'un magnifique lobby et d'une salle de sport, ainsi que de deux ascenseurs dont un de Chabat. L'appartement de 125 m2, au 8ème étage sur 13, est très bien agencé. Il dispose d'une terrasse arrondie de 25 m2, à laquelle on accède par la cuisine, le salon et la suite parentale. La cuisine, moderne, de couleur noir brillant est Casher, aves deux éviers. Superbe produit construit par un promoteur réputé pour sa qualité de construction. De plus, l'appartement dispose d'une cave et d'un parking. Excellent produit ! Beezrat Hachem Beya'had Nénatsea'h !