Quartier résidentiel Une magnifique maison, vous n'avez plus qu'à choisir les finitions avec le promoteur !

BZH Incroyable maison neuve, “La Maison Blanche”, dans le quartier résidentiel de Beit Eliezer ! RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité une maison d’exception de 6 pièces en fin de construction ! Elle est située dans le nouveau quartier résidentiel de Beit Eliezer, à l’Est de Hadera, à proximité à l’autoroute 6, des synagogues, des commodités… Caractéristiques : - Maison de 6 pièces (5 chambres à coucher dont une suite parentale et une pièce sécurisée), - 200 m² de surface habitable répartis sur 2 niveaux, - Terrain de 400 m²offrant la possibilité de faire construire une piscine, - Volumes agréables avec de grandes ouvertures, - Magnifique suite parentale conçue pour un confort absolu, - 2 places de parking privées. Points forts : - Vous avez la possibilité de personnaliser les finitions : choisissez votre cuisine et la climatisation selon vos goûts, - Quartier résidentiel calme mais également proche de l'autoroute 6, du quartier Park, de la future gare de train, du club Holmes Place, - Une maison de très haut standing avec la possibilité de travailler en étroite collaboration avec le promoteur pour finaliser les détails à votre goût, Livraison prévue pour l'été 2025, vous permettant de planifier votre emménagement. Venez vivre dans cette maison pastorale, tout en vivant dans un environnement paisible et verdoyant, où la nature et la modernité se rencontrent ! BEEZRAT HACHEM BEYA’HAD NENATSE'AH