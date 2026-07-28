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Quartier résidentiel Grand penthouse neuf du kablan à vendre, proche de la mer, glil yam, herzliya
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Quartier résidentiel Grand penthouse neuf du kablan à vendre, proche de la mer, glil yam, herzliya
Tel Aviv Subdistrict, Israël
depuis
$4,59M
Référence : HR 141 Quartier : Glil Yam, proche de la mer Magnifique penthouse neuf kablan 6 pièces avec mamad sur un étage Livraison : Fin 2028 Surface de 175 m² Terrasse de 68 m² 9e et dernier étage avec ascenseurs 3 salles de bain 2 places de parking privées souterrain Cave
Agence
Immobilier.co.il
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