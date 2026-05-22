  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Conseil régional de la vallée de Hefer

Nouveaux bâtiments à vendre en Conseil régional de la vallée de Hefer

;
appartements
20
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$3,86M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$9,42M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$5,66M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
International Property AlertInternational Property Alert
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$9,22M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$3,40M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
TekceTekce
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$5,61M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$5,07M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$3,37M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$6,08M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$4,23M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$3,36M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$4,51M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$4,06M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$3,83M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$4,20M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$3,52M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$4,95M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$3,43M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$3,52M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$4,29M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller