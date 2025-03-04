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Villa Tanah Barak

Canggu, Indonésie
depuis
$360,000
;
11
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ID: 3711
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Canggu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

À propos du complexe

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Tanah Barak - un projet intéressant d'investissement!

Emplacement chic !

Tanah Wagak est situé dans une zone avec une forte augmentation des prix immobiliers!

Taux journalier: + 10% par an
occupation: + 16% par an

Recettes: + 25% par an

Le complexe de villa est situé à Changu, à 5 minutes en voiture de la plage, 1
Une minute à pied de Fitness Plus et Enso Sushi, 2 minutes à pied du spa
Amo Salon, à 10 minutes à pied du café renouvelable, Doppio et beaucoup
restaurants, supermarchés, magasins d'alimentation biologique.

Nos villas sont conçues pour s'adapter aux plus hauts
normes de sécurité et de construction.

Nous fournissons:
garantie de structure, étanchéité, anti-thermique
transformation et défauts généraux.

Un service de sécurité et de concierge sera assuré 24 heures sur 24
séjour sûr et confortable.

Belle table de nuit avec cuisine entièrement fonctionnelle et
spacieux salon.

Les meubles design ont été fabriqués spécifiquement pour les villas.
Idéal pour les affaires et pour la vie!

Nous attendons vos candidatures! Nous vous aiderons à investir avec profit!

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Villa
Surface, m² 240.0 – 289.0
Prix ​​par m², USD 1,500 – 1,592
Prix ​​de l'appartement, USD 360,000 – 460,000

Localisation sur la carte

Canggu, Indonésie

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Durée du prêt, années
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