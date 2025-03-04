Villa Tanah Barak

Tanah Barak - un projet intéressant d'investissement!
Emplacement chic !
Tanah Wagak est situé dans une zone avec une forte augmentation des prix immobiliers!
Taux journalier: + 10% par an
occupation: + 16% par an
Recettes: + 25% par an
Le complexe de villa est situé à Changu, à 5 minutes en voiture de la plage, 1
Une minute à pied de Fitness Plus et Enso Sushi, 2 minutes à pied du spa
Amo Salon, à 10 minutes à pied du café renouvelable, Doppio et beaucoup
restaurants, supermarchés, magasins d'alimentation biologique.
Nos villas sont conçues pour s'adapter aux plus hauts
normes de sécurité et de construction.
Nous fournissons:
garantie de structure, étanchéité, anti-thermique
transformation et défauts généraux.
Un service de sécurité et de concierge sera assuré 24 heures sur 24
séjour sûr et confortable.
Belle table de nuit avec cuisine entièrement fonctionnelle et
spacieux salon.
Les meubles design ont été fabriqués spécifiquement pour les villas.
Idéal pour les affaires et pour la vie!
Nous attendons vos candidatures! Nous vous aiderons à investir avec profit!