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Villa Pandawa Dream

Lesser Sunda Islands, Indonésie
depuis
$100,000
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98 868.4505831
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ID: 36870
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne

À propos du complexe

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Pandawa Rêve

📍 Emplacement.

Bukit, district de Kutuh, Kuta Sud, Bali (Indonésie)
Proximité des plages: 2 minutes à pied de la plage de Pandawa, 7 minutes de Melasti, Karma Kandara, Nusa Dua et les plages de Green Bowl
Vers l'aéroport : environ 40 minutes en voiture

Date de livraison : 3-4 trimestres de 2027
Développeur : Loyo Développement

🛋️ Infrastructure du complexe (concept tout-en-un)

Restaurants: 4 restaurants avec des cuisines du monde entier, dont un restaurant avec 300 places
Bars: 2 bars, y compris le rufttop panoramique
Cafés et aires de loisirs: dans tout le complexe
Piscines: piscines d'une superficie totale de 1200 m2
Centre de fitness et SPA
coworking
Centre pour enfants: 500 m2 avec restauration et salle de jeux
Stationnement

💰 Conditions d'achat

Acompte: 25%
Installation: jusqu'à la fin de la construction (jusqu'à 25 mois)
Type de propriété : Louer 40 ans avec prolongation de 80 ans
Avantages: emplacement dans une zone habitée avec un flux touristique

🏠 Types d'objets

Appartements: à partir de 32 m2
Villas: à partir de 70 m2
Penthouses: à partir de 66 m2

Pour plus d'informations, écrivez à @RazumovskaRealEstate

Localisation sur la carte

Lesser Sunda Islands, Indonésie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
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Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
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Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
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Paiement mensuel
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