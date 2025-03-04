Villa Pandawa Dream

Pandawa Rêve
📍 Emplacement.
Bukit, district de Kutuh, Kuta Sud, Bali (Indonésie)
Proximité des plages: 2 minutes à pied de la plage de Pandawa, 7 minutes de Melasti, Karma Kandara, Nusa Dua et les plages de Green Bowl
Vers l'aéroport : environ 40 minutes en voiture
Date de livraison : 3-4 trimestres de 2027
Développeur : Loyo Développement
🛋️ Infrastructure du complexe (concept tout-en-un)
Restaurants: 4 restaurants avec des cuisines du monde entier, dont un restaurant avec 300 places
Bars: 2 bars, y compris le rufttop panoramique
Cafés et aires de loisirs: dans tout le complexe
Piscines: piscines d'une superficie totale de 1200 m2
Centre de fitness et SPA
coworking
Centre pour enfants: 500 m2 avec restauration et salle de jeux
Stationnement
💰 Conditions d'achat
Acompte: 25%
Installation: jusqu'à la fin de la construction (jusqu'à 25 mois)
Type de propriété : Louer 40 ans avec prolongation de 80 ans
Avantages: emplacement dans une zone habitée avec un flux touristique
🏠 Types d'objets
Appartements: à partir de 32 m2
Villas: à partir de 70 m2
Penthouses: à partir de 66 m2
Pour plus d'informations, écrivez à @RazumovskaRealEstate