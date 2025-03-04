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Complexe résidentiel LAGUNA (Комплекс 7) – residential development in Batu Bolong, Bali

Canggu, Indonésie
depuis
$124,900
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3
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ID: 35401
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Canggu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

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Situé à Batu Bolong, Bali, LAGUNA 7) est un développement résidentiel contemporain conçu pour les surfeurs, les nomades numériques et un revenu de location stable à court terme. Le projet propose des appartements, des villas. Total de 239 unités. Achèvement prévu : 2027. Actuellement, la construction est en cours. Prix unitaires : de 124 900 $ à 699 900 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

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Canggu, Indonésie
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