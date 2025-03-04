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Complexe résidentiel Ubud Dream – residential development in Ubud, Bali

Ubud, Indonésie
depuis
$55,000
;
3
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ID: 35397
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Gianyar
  • Ville
    Ubud District
  • Ville
    Ubud
  • Adresse
    Jalan Raya Penestanan

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

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Situé à Ubud, Bali, Ubud Dream est un développement résidentiel contemporain conçu pour ceux qui apprécient la nature, le calme et le rythme lent de la vie dans la jungle. Le projet propose des villas, des appartements. Total de 41 unités. Achèvement prévu : 2027. Actuellement, la construction est en cours. Un permis de construction a été délivré. Prix unitaires : de 55 000 $ à 200 000 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

Localisation sur la carte

Ubud, Indonésie
Éducation
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Épiceries
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