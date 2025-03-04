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Hôtel PRIMA RESIDENCE – residential development in Batu Bolong, Bali

Canggu, Indonésie
depuis
$213,600
;
6
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ID: 35389
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Canggu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

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Situé à Batu Bolong, Bali, PRIMA RESIDENCE est un développement résidentiel contemporain conçu pour les surfeurs, les nomades numériques et les revenus de location stables à court terme. Le projet offre l'hôtel. Total de 120 unités. Achèvement prévu : 2027. Actuellement, la construction est en cours. Prix unitaires : de 213 600 $ à 456 500 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

Localisation sur la carte

Canggu, Indonésie
Éducation
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Finances
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