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Complexe résidentiel XO Pandawa – residential development in Pandawa, Bali

Kutuh, Indonésie
depuis
$140,000
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5
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ID: 35375
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Village
    Kutuh

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

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Situé à Pandawa, Bali, XO Pandawa est un développement résidentiel contemporain conçu pour la vue sur l'océan et les investissements de qualité. Le projet propose des villas, des appartements. Total de 45 unités. Achèvement prévu : 2026. Actuellement, la construction est en cours. Un permis de construction a été délivré. Prix unitaires: à partir de 140 000 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

Localisation sur la carte

Kutuh, Indonésie
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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Complexe résidentiel XO Pandawa – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonésie
depuis
$140,000
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