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Complexe résidentiel Melasti Arcade – residential development in Pandawa, Bali

Ungasan, Indonésie
depuis
$115,000
;
5
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ID: 35371
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Village
    Ungasan
  • Adresse
    Jalan Melasti

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

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Situé à Pandawa, Bali, Melasti Arcade est un développement résidentiel contemporain conçu pour la vue sur l'océan et les investissements de qualité. Le projet propose des appartements. Au total, 19 unités. Achèvement prévu : 2026. Actuellement, la construction est en cours. Un permis de construction a été délivré. Prix unitaires : de 115 000 $ à 480 000 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

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Ungasan, Indonésie
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