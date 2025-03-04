Apart hôtel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream

Appartements à Bali 47 m2 • à partir de $130,000 • rendement de 16% • 2 minutes à l'océan • Pandawa Dream
📊 Mesures d'investissement
• Rendement attendu: de 16 % par an
• Prix: à partir de $130,000
• La surface de l'appartement: 47 m2
• Plan d'acompte du développeur : acompte de 25%
• Durée du bail : 30 ans avec prolongation jusqu'à 50 ans
• Achèvement du projet: Q4 2027
📍 Lieu
• Bali, péninsule de Bukit — région de Pandawa
• 2 minutes pour la plage de Pandawa
• 30 minutes de l'aéroport international de Ngurah Rai
• Près d'Uluwatu, Melasti et Nusa Dua
🏢 À propos du projet — Pandawa Dream
• Complexe appartement-hôtel Premium près de l'océan
• Plus de 6 000 m2 d'infrastructures privées
• Concept architectural moderne avec vue panoramique
• Concept de style de vie en station tout-en-un
• Géré par une société professionnelle de gestion immobilière
🌴 Infrastructure complexe
• 4 restaurants internationaux
• 2 bars et toits
• Piscines de plus de 1 200 m2
• Centre SPA
• Centre de remise en forme
• Domaine de coworking
• Club pour enfants
• Cafés et aires de marche paysagées
🏡 Caractéristiques de l'appartement
• Taille: 47 m2
• Aménagement spacieux adapté pour une vie confortable
• Balcon avec vues tropicales
• Vitrage panoramique
• Intérieur moderne entièrement meublé
• Format idéal pour les locations à court terme
💼 Gestion et revenus
• Gestion professionnelle des biens
• Service complet de gestion de la location
• Enregistrement et entretien des clients
• Système de marketing et de réservation
• Revenus de location distribués aux propriétaires
💳 Conditions d'achat
• Réservation : 1 000 $
• Acompte: 25%
• Plan d'installation pendant la construction
• Paiements échelonnés flexibles disponibles
🛡 Sécurité juridique
• Terrains appartenant au promoteur en propriété libre
• Contrat de bail pour les acheteurs : 30 ans avec prolongation jusqu'à 50 ans
• Structure transparente des transactions
• Tous les documents juridiques disponibles pour les acheteurs
📌 Autres options de propriété dans le complexe
• Appartements 32 m2 — à partir de 110 000 $
• Villas intelligentes 32 m2 — à partir de $125,000
• Villas intelligentes 60 m2 — à partir de $130,000
• Penthouses – à partir de 240 000 $
Laissez un commentaire et je wil
l envoyer le modèle financier, le calcul des rendements et les unités disponibles.