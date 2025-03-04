  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Kuta Selatan
  4. Apart hôtel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream

Apart hôtel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream

Kutuh, Indonésie
depuis
$130,000
depuis
$2,766/m²
BTC
1.5463241
ETH
81.0494583
USDT
128 528.9857580
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
25 1
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 34014
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Village
    Kutuh

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Appartements à Bali 47 m2 • à partir de $130,000 • rendement de 16% • 2 minutes à l'océan • Pandawa Dream

📊 Mesures d'investissement

• Rendement attendu: de 16 % par an

• Prix: à partir de $130,000

• La surface de l'appartement: 47 m2

• Plan d'acompte du développeur : acompte de 25%

• Durée du bail : 30 ans avec prolongation jusqu'à 50 ans

• Achèvement du projet: Q4 2027

📍 Lieu

• Bali, péninsule de Bukit — région de Pandawa

• 2 minutes pour la plage de Pandawa

• 30 minutes de l'aéroport international de Ngurah Rai

• Près d'Uluwatu, Melasti et Nusa Dua

🏢 À propos du projet — Pandawa Dream

• Complexe appartement-hôtel Premium près de l'océan

• Plus de 6 000 m2 d'infrastructures privées

• Concept architectural moderne avec vue panoramique

• Concept de style de vie en station tout-en-un

• Géré par une société professionnelle de gestion immobilière

🌴 Infrastructure complexe

• 4 restaurants internationaux

• 2 bars et toits

• Piscines de plus de 1 200 m2

• Centre SPA

• Centre de remise en forme

• Domaine de coworking

• Club pour enfants

• Cafés et aires de marche paysagées

🏡 Caractéristiques de l'appartement

• Taille: 47 m2

• Aménagement spacieux adapté pour une vie confortable

• Balcon avec vues tropicales

• Vitrage panoramique

• Intérieur moderne entièrement meublé

• Format idéal pour les locations à court terme

💼 Gestion et revenus

• Gestion professionnelle des biens

• Service complet de gestion de la location

• Enregistrement et entretien des clients

• Système de marketing et de réservation

• Revenus de location distribués aux propriétaires

💳 Conditions d'achat

• Réservation : 1 000 $

• Acompte: 25%

• Plan d'installation pendant la construction

• Paiements échelonnés flexibles disponibles

🛡 Sécurité juridique

• Terrains appartenant au promoteur en propriété libre

• Contrat de bail pour les acheteurs : 30 ans avec prolongation jusqu'à 50 ans

• Structure transparente des transactions

• Tous les documents juridiques disponibles pour les acheteurs

📌 Autres options de propriété dans le complexe

• Appartements 32 m2 — à partir de 110 000 $

• Villas intelligentes 32 m2 — à partir de $125,000

• Villas intelligentes 60 m2 — à partir de $130,000

• Penthouses – à partir de 240 000 $

Laissez un commentaire et je wil

l envoyer le modèle financier, le calcul des rendements et les unités disponibles.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 32.0 – 66.0
Prix ​​par m², USD 3,438 – 3,636
Prix ​​de l'appartement, USD 110,000 – 240,000
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Villa
Surface, m² 43.0
Prix ​​par m², USD 2,558
Prix ​​de l'appartement, USD 110,000

Localisation sur la carte

Kutuh, Indonésie
Alimentation et boissons
Loisirs

Revue vidéo de appart-hôtel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$176,982
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$118,060
Complexe résidentiel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Sudimara, Indonésie
depuis
$94,987
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Wana Giri, Indonésie
depuis
$110,000
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonésie
depuis
$109,000
Vous regardez
Apart hôtel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Kutuh, Indonésie
depuis
$130,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Candidasa, Indonésie
depuis
$197,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 40–213 m²
5 objets immobiliers 5
Le complexe résidentiel est réalisé par le concept de vie, travail, repos et a une superficie totale de 25 hectares. L'infrastructure développée de 12 000 m2 mettant l'accent sur un niveau de service élevé en fait un lieu d'attraction pour les personnes talentueuses, ambitieuses et prospères…
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$174,097
Un projet avec un seuil d'entrée bas dans un emplacement prestigieux à quelques minutes en voiture de l'océan azur et l'une des meilleures plages de Bali - Plage Melasti.La résidence dispose d'un jardin d'enfants et des studios pour enfants, d'une piscine de 40 x 50 m et d'un terrain de spor…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Wana Giri, Indonésie
depuis
$104,160
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements proches de la plage, d'un promoteur fiable. Augmentation des prix garantie dans la région de Pererenan d'au moins 30 %. Revenu locatif à partir de 12%. Appartements à Bali avec finition clé en main. Le complexe sera livré au 2ème trimestre 2025. Installations à l'intérieur du co…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Aller
_relevant_news_
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
04.03.2025
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
Afficher toutes les publications