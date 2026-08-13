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Immobilier commercial en Hajdu Bihar, Hongrie

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1 propriété total trouvé
Income-Producing Hospitality Property with 12 Guest Rooms, Restaurant & Private Residence in Debrecen dans Debreceni jaras, Hongrie
UP UP
Income-Producing Hospitality Property with 12 Guest Rooms, Restaurant & Private Residence in Debrecen
Debreceni jaras, Hongrie
Nombre de pièces 2
Surface 892 m²
Nombre d'étages 3
PRODUCTION DE REVENUS HOSPITALITÉ ET PROPRIÉTÉ D'INVESTISSEMENTS DE L'ACCOMMODATION A DEBREC…
$1,56M
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