  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. La Ceiba
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en La Ceiba, Honduras

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans La Ceiba, Honduras
Maison 3 chambres
La Ceiba, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 307 m²
Nombre d'étages 2
Cette oasis paisible est une maison en ciment de 2 étages avec 3 chambres, grande terrasse a…
$220,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
