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Maisons Piscine à vendre en Honduras

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Bay Islands
6
Roatan
4
2 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans French Harbour, Honduras
Premium Premium
Maison 3 chambres
French Harbour, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 316 m²
Nombre d'étages 2
Luxury Oceanfront Vivre avec les vues panoramiques des CaraïbesBienvenue dans cette résidenc…
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Wendy Roatan Realty & Associates
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Maison 3 chambres dans French Harbour, Honduras
Premium Premium
Maison 3 chambres
French Harbour, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Découvrez l'île vivant dans cette maison de 3 chambres, 2 salles de bains située dans la com…
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Caractéristiques des propriétés en Honduras

avec Garage
avec Vue sur la mer
Bon marché
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