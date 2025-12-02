Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Zakynthos Regional Unit, Grèce

Zakynthos Municipality
21
Zakynthos Municipal Unit
8
Laganas Municipal Unit
5
Municipal Unit of Artemisia
4
21 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Zakynthos Municipality, Grèce
Maison 3 chambres
Zakynthos Municipality, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 156 m²
Offrant une petite villa parfaite dans l'île de Zante, une partie d'un complexe de villas ma…
$510,535
Villa 4 chambres dans Zakynthos Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Zakynthos Municipality, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 118 m²
Sol -1/3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 118 mètres carrés sur l'île de Zakynthos. Le r…
$293,112
Chalet 5 chambres dans Zakynthos Municipality, Grèce
Chalet 5 chambres
Zakynthos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 225 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 225 mètres carrés à Zante. Rez-de-chaussée se compose de 2 ch…
$1,11M
Villa 4 chambres dans Alykanas, Grèce
Villa 4 chambres
Alykanas, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 300 mètres carrés sur l'île de Zakynthos. Le p…
$492,429
Villa 1 chambre dans Zakynthos Municipality, Grèce
Villa 1 chambre
Zakynthos Municipality, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 200 m²
Sol 1/1
A vendre une maison individuelle de 200 m2 sur un terrain de 4700 m2 dans la région de Varre…
$351,735
Villa 3 chambres dans Zakynthos Municipality, Grèce
Villa 3 chambres
Zakynthos Municipality, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 480 m²
Sol -1/3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 480 mètres carrés sur l'île de Zakynthos. Le r…
$615,536
Villa 4 chambres dans Zakynthos Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Zakynthos Municipality, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages d'une superficie de 350 mètres carrés sur l'île de Zakynthos. Le …
$1,76M
Villa 9 chambres dans Zakynthos Municipality, Grèce
Villa 9 chambres
Zakynthos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 9
Surface 300 m²
Villa de luxe de 300 m2 avec piscine et vue sur la mer à Zakynthos A seulement 6 km de la vi…
$2,52M
Chalet 3 chambres dans Zakynthos Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Zakynthos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 480 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 480 m2 à Zante. Le sous-sol se compose de 2 entrepôts. Rez-de…
$614,481
Villa 5 chambres dans Zakynthos Municipality, Grèce
Villa 5 chambres
Zakynthos Municipality, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 225 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 225 mètres carrés sur l'île de Zakynthos. Le p…
$1,11M
Villa 11 chambres dans Zakynthos, Grèce
Villa 11 chambres
Zakynthos, Grèce
Chambres 11
Nombre de salles de bains 9
Surface 550 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages de 550 m2 sur l'île de Zakynthos. Le premier étage se compose de …
$3,75M
Villa 1 chambre dans Zakynthos Municipality, Grèce
Villa 1 chambre
Zakynthos Municipality, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 350 m²
Sol 1/1
Trois propriétés d'une superficie totale de 350 mètres carrés et un entrepôt de 16 mètres ca…
$879,337
Chalet 4 chambres dans Zakynthos Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Zakynthos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 118 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 118 mètres carrés à Zante. Semi-sous-sol se compose d'une cha…
Prix ​​sur demande
Villa 1 chambre dans Zakynthos Municipality, Grèce
Villa 1 chambre
Zakynthos Municipality, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 300 m²
Sol 1/1
Villa de luxe de 300 m2 avec piscine et vue sur la mer à Zakynthos A seulement 6 km de la vi…
$2,52M
Villa 11 chambres dans Zakynthos, Grèce
Villa 11 chambres
Zakynthos, Grèce
Nombre de pièces 12
Chambres 11
Nombre de salles de bains 9
Surface 550 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 550 mètres carrés à Zante. Rez-de-chaussée se compose de 2 cha…
$3,75M
Chalet dans Zakynthos Municipality, Grèce
Chalet
Zakynthos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 350 m²
A vendre trois propriétés d'une superficie totale de 350 m2 et un entrepôt de 16 m2 sur un t…
$877,831
Chalet 4 chambres dans Alykanas, Grèce
Chalet 4 chambres
Alykanas, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 300 m2 à Zante. 1er étage se compose d'une chambre, salon ave…
$491,585
Chalet dans Zakynthos Municipality, Grèce
Chalet
Zakynthos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
Maison individuelle de 200 m2 à vendre sur un terrain de 4700 m2 dans la région de Varres de…
$351,132
Chalet 1 chambre dans Zakynthos Municipality, Grèce
Chalet 1 chambre
Zakynthos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Nombre d'étages 1
Vacation Homes on Zakynthos Modern vacation homes (approx. 32 m²) are for sale on the bea…
$29,118
Villa 2 chambres dans Zakynthos Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
Zakynthos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Nombre d'étages 2
Complex of 12 high quality 2-storey houses for sale in Zakynthos FOR GOLDEN VISA 250 Fant…
$265,053
Villa 4 chambres dans Zakynthos Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Zakynthos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 350 mètres carrés à Zante. Rez-de-chaussée se compose d'une ch…
$1,76M
