Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Zakynthos Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Zakynthos Regional Unit, Grèce

Zakynthos Municipality
21
Zakynthos Municipal Unit
8
Laganas Municipal Unit
5
Municipal Unit of Artemisia
4
4 propriétés total trouvé
Villa 9 chambres dans Zakynthos Municipality, Grèce
Villa 9 chambres
Zakynthos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 9
Surface 300 m²
Villa de luxe de 300 m2 avec piscine et vue sur la mer à Zakynthos A seulement 6 km de la vi…
$2,52M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 4 chambres dans Zakynthos Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Zakynthos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 118 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 118 mètres carrés à Zante. Semi-sous-sol se compose d'une cha…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 11 chambres dans Zakynthos, Grèce
Villa 11 chambres
Zakynthos, Grèce
Nombre de pièces 12
Chambres 11
Nombre de salles de bains 9
Surface 550 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 550 mètres carrés à Zante. Rez-de-chaussée se compose de 2 cha…
$3,75M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
OneOne
Chalet 4 chambres dans Alykanas, Grèce
Chalet 4 chambres
Alykanas, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 300 m2 à Zante. 1er étage se compose d'une chambre, salon ave…
$491,585
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Zakynthos Regional Unit

villas
chalets

Caractéristiques des propriétés en Zakynthos Regional Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller