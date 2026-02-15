Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Zakynthos Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Zakynthos Municipal Unit, Grèce

villas
6
11 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Zakynthos Municipality, Grèce
Maison 3 chambres
Zakynthos Municipality, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 156 m²
Offrant une petite villa parfaite dans l'île de Zante, une partie d'un complexe de villas ma…
$512,761
Laisser une demande
Chalet dans Zakynthos Municipality, Grèce
Chalet
Zakynthos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
Maison individuelle de 200 m2 à vendre sur un terrain de 4700 m2 dans la région de Varres de…
$351,132
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 chambre dans Zakynthos Municipality, Grèce
Villa 1 chambre
Zakynthos Municipality, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 300 m²
Sol 1/1
Villa de luxe de 300 m2 avec piscine et vue sur la mer à Zakynthos A seulement 6 km de la vi…
$2,52M
Laisser une demande
Otium DevelopmentOtium Development
Maison 3 chambres dans Zakynthos Municipality, Grèce
Maison 3 chambres
Zakynthos Municipality, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 156 m²
Offrant une petite villa parfaite dans l'île de Zante, une partie d'un complexe de villas ma…
$515,350
Laisser une demande
Villa 11 chambres dans Zakynthos, Grèce
Villa 11 chambres
Zakynthos, Grèce
Chambres 11
Nombre de salles de bains 9
Surface 550 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages de 550 m2 sur l'île de Zakynthos. Le premier étage se compose de …
$3,75M
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Zakynthos Municipality, Grèce
Villa 1 chambre
Zakynthos Municipality, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 200 m²
Sol 1/1
A vendre une maison individuelle de 200 m2 sur un terrain de 4700 m2 dans la région de Varre…
$351,735
Laisser une demande
Turn KeyTurn Key
Villa 11 chambres dans Zakynthos, Grèce
Villa 11 chambres
Zakynthos, Grèce
Nombre de pièces 12
Chambres 11
Nombre de salles de bains 9
Surface 550 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 550 mètres carrés à Zante. Rez-de-chaussée se compose de 2 cha…
$3,75M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 9 chambres dans Zakynthos Municipality, Grèce
Villa 9 chambres
Zakynthos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 9
Surface 300 m²
Villa de luxe de 300 m2 avec piscine et vue sur la mer à Zakynthos A seulement 6 km de la vi…
$2,52M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison 3 chambres dans Zakynthos Municipality, Grèce
Maison 3 chambres
Zakynthos Municipality, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 156 m²
Offrant une petite villa parfaite dans l'île de Zante, une partie d'un complexe de villas ma…
$515,972
Laisser une demande
Vienna PropertyVienna Property
Maison 3 chambres dans Zakynthos Municipality, Grèce
Maison 3 chambres
Zakynthos Municipality, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 156 m²
Offrant une petite villa parfaite dans l'île de Zante, une partie d'un complexe de villas ma…
$515,972
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Zakynthos Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
Zakynthos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Nombre d'étages 2
Complex of 12 high quality 2-storey houses for sale in Zakynthos FOR GOLDEN VISA 250 Fant…
$265,053
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Zakynthos Municipal Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller