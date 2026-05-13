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Maisons avec jardin à vendre en Zakynthos Municipality, Grèce

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Zakynthos Municipal Unit
6
Laganas Municipal Unit
5
1 propriété total trouvé
Villa dans Zakynthos Municipality, Grèce
Villa
Zakynthos Municipality, Grèce
Surface 3 000 m²
Nombre d'étages 2
Résidence à Zakynthos 140 m² – Terrain de 3 000 m² – 3 chambres, 3 salles de bains – 1/6 en …
$182,381
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Types de propriétés en Zakynthos Municipality

villas
chalets

Caractéristiques des propriétés en Zakynthos Municipality, Grèce

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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