Maisons Piscine à vendre en Zakynthos Municipality, Grèce

2 propriétés total trouvé
Villa 11 chambres dans Zakynthos, Grèce
Villa 11 chambres
Zakynthos, Grèce
Nombre de pièces 12
Chambres 11
Nombre de salles de bains 9
Surface 550 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 550 mètres carrés à Zante. Rez-de-chaussée se compose de 2 cha…
$3,75M
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 4 chambres dans Zakynthos Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Zakynthos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 350 mètres carrés à Zante. Rez-de-chaussée se compose d'une ch…
$1,76M
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
