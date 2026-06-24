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Appartements Piscine à vendre en Véria, Grèce

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Appartement 4 chambres dans Trilofo, Grèce
Appartement 4 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 4
Surface 235 m²
A vendre appartement de 235 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. L'appartement e…
$354,213
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Agence
Grekodom Development
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Véria, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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