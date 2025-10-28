Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Thessaloniki Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Thessaloniki Regional Unit, Grèce

Thessalonique
16
Thermi Municipality
308
Municipality of Pylaia Chortiatis
178
Thermaikos Municipality
177
Montrer plus
1 propriété total trouvé
Maison de ville 5 chambres dans Thermi, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Thermi, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 4
This impressive 250 sq.m. maisonette, located in the lush and highly sought-after area of Pa…
$685,886
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Thessaloniki Regional Unit

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Thessaloniki Regional Unit, Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller