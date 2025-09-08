Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Thessaloniki Municipal Unit, Grèce

Thessalonique
14
16 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Sol 7/7
A vendre maisonnette de 106 mètres carrés à Thessalonique. La maisonnette a 2 niveaux. 7ème …
$479,881
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chalet
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 80 m²
A vendre Maison d'un étage de 80 mètres carrés à Thessalonique. Une vue sur la ville s'ouvre…
$298,462
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 105 mètres carrés à Thessalonique. Le premier …
$431,146
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Sol 7/7
Maison de ville à vendre de 106 m2 à Thessalonique. La maison de ville est située sur 2 nive…
$477,757
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 149 m²
Sol 2/8
A vendre maisonnette en construction de 149 mètres carrés à Thessalonique. La maisonnette a …
$819,309
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 4 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
A vendre construction ancienne Maison de 3 étages de 160 m2 à Thessalonique. Rez-de-chaussée…
$711,238
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 1/1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 80 mètres carrés à Thessalonique. Les fenê…
$297,142
Chalet 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 3
Surface 120 m²
À VENDRE: Maison individuelle 105 m2 – Ano Poli, Thessalonique Au cœur du pittoresque Ano Po…
$292,610
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Maison 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 230 m²
Drame, 5ème km Drame Kavala: Maison 230 m2 3 niveaux construite sur un terrain de 500 m2. Il…
$440,237
Villa 4 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
Nombre d'étages 3
A vendre logement délabré, un gîte de 3 étages d'une superficie de 240 mètres carrés à Thess…
$715,194
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
Sol 5/6
A vendre maison de ville de 127 m2 à Thessalonique en construction. La maison de ville est s…
$460,278
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
Sol 2/1
A vendre maisonnette en construction de 127 mètres carrés à Thessalonique. La maisonnette a …
$462,324
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 149 m²
Sol 2/8
A vendre maison de ville de 149 m2 à Thessalonique en construction. La maison de ville est s…
$815,683
Chalet 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Sol 2/1
A vendre Maison de 2 étages de 105 mètres carrés à Thessalonique. Rez-de-chaussée se compose…
$433,063
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 7 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Villa 7 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 7
Surface 460 m²
This luxurious secluded villa with panoramic views and a spacious private plot is located in…
$813,563
Villa 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Sol 1/1
Vente: Maison 105 m2 - Haute ville (Ano Poli), Thessalonique Au coeur du quartier pittoresqu…
$293,112
