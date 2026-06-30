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Villas avec jardin à vendre en Municipality of Nea Propontida, Grèce

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Nea Triglia
46
Nea Kallikrateia
4
Nea Moudania
5
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Nea Plagia, Grèce
Villa 4 chambres
Nea Plagia, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 3
Villa de luxe avec vue panoramique sur la mer | Nea Moudania, Chalcidique Cette luxueuse …
$1,05M
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Nea Propontida, Grèce

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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