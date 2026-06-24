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Villas avec garage à vendre en Municipality of Nea Propontida, Grèce

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Nea Triglia
46
Nea Kallikrateia
4
Nea Moudania
5
7 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Nea Triglia, Grèce
Villa 5 chambres
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Sol -2/-2
Maison individuelle unique à un endroit remarquable à Nea Propontida , au cœur de Halkidiki.…
$522,661
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Halkidiki Properties
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Villa 6 chambres dans Nea Triglia, Grèce
Villa 6 chambres
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 180 m²
Maison individuelle unique à distance de marche de la mer, à un endroit remarquable à Nea Pr…
$551,698
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Halkidiki Properties
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Villa 5 chambres dans Nea Triglia, Grèce
Villa 5 chambres
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 248 m²
Maison individuelle unique avec une piscine luxueuse, à distance de marche de la mer, à un t…
$609,771
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Value OneValue One
Villa 6 chambres dans Nea Triglia, Grèce
Villa 6 chambres
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 700 m²
Sol -2/-2
Maison individuelle unique à un très bel endroit à Nea Propontida , dans le petit paradis de…
$720,110
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Villa 4 chambres dans Nea Triglia, Grèce
Villa 4 chambres
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 207 m²
Sol -1/-1
Maisonette unique à distance de marche de la mer, à un endroit remarquable à Nea Propontida,…
$342,633
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Villa 4 chambres dans Nea Triglia, Grèce
Villa 4 chambres
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 380 m²
Cette magnifique maison individuelle à Halkidiki, en Grèce offre une expérience de vie vraim…
$929,175
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TekceTekce
Villa 6 chambres dans Nea Triglia, Grèce
Villa 6 chambres
Nea Triglia, Grèce
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 410 m²
Belle maison individuelle à un endroit remarquable à Nea Propontida , dans le petit paradis …
$754,955
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Nea Propontida, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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