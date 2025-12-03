Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. South Pilio Municipality
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en South Pilio Municipality, Grèce

Municipla unit of Milies
12
Municipal unit of Argalasti
8
Sipias Municipal Unit
6
10 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Milina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Milina, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 200 mètres carrés en Grèce centrale. La maisonnette a 3 niveaux. Rez…
$444,767
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 1 chambre dans Milina, Grèce
Chalet 1 chambre
Milina, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 60 mètres carrés dans le centre de la Grèce. La maison se comp…
$140,453
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 9 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Villa 9 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 9
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages de 320 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose de…
$936,353
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
NicoleNicole
Villa 5 chambres dans Platania, Grèce
Villa 5 chambres
Platania, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 440 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous proposons à la vente villa isolée dans le sud de Pelion. La villa dispose de 5 cha…
$3,10M
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 2 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 2/1
A vendre Villa de 2 étages de 100 mètres carrés à Volos-Pilio. Le sous-sol se compose d'un d…
$468,176
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet dans Vizitsa, Grèce
Chalet
Vizitsa, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 210 m²
Nombre d'étages 1
Deux maisons séparées sont à vendre dans le village de Vyzitsa, Pelion (clé en main). Chaqu…
$374,541
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 3 chambres dans Pinakates, Grèce
Villa 3 chambres
Pinakates, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 270 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose de…
$994,875
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 6 chambres dans Kalamaki, Grèce
Chalet 6 chambres
Kalamaki, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 233 m²
Sol 2/1
A vendre Maison de 2 étages de 233 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose d…
$444,767
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 2 chambres dans Vizitsa, Grèce
Chalet 2 chambres
Vizitsa, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison d'un étage de 70 m2 à Volos-Pilio. La maison se compose de 2 chambres, salon…
$187,271
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
VernaVerna
Villa 1 chambre dans Vizitsa, Grèce
Villa 1 chambre
Vizitsa, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
Nous vous proposons à la vente une villa de luxe dans le village de Pélion Sud, près de Volo…
$7,02M
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

