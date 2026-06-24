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Appartements avec garage à vendre en Sithonia Municipal Unit, Grèce

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Nikiti
34
Neos Marmaras
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1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Neos Marmaras, Grèce
Appartement 2 chambres
Neos Marmaras, Grèce
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 3/3
Vivez une vie de luxe dans cet appartement rénové à Halkidiki, en Grèce avec une vue imprena…
$342,633
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Agence
Halkidiki Properties
Langues
English
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Types de propriétés en Sithonia Municipal Unit

appartements à plusieurs niveaux
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Sithonia Municipal Unit, Grèce

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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