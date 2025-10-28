Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec jardin à vendre en Sithonia Municipal Unit, Grèce

Appartement 1 chambre dans Nikiti, Grèce
Appartement 1 chambre
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 1/2
Un appartement neuf de 55 m² avec piscine commune est à vendre, à seulement 900 mètres de la…
$232,504
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Each maisonette offers a total interior surface of 120 sq.m and is thoughtfully arranged ove…
$407,950
Appartement 4 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartement 4 chambres
Nikiti, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Αυτό το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, που βρίσκεται στην πανέμορφη Νικήτη Χαλκιδικής, προσ…
$522,756
Appartement 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartement 2 chambres
Nikiti, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Αυτές οι κατοικίες ορόφου με σοφίτα, συνολικής επιφάνειας 90,65 τ.μ., προσφέρουν έναν ιδανικ…
$312,152
