Appartements avec terrasse à vendre en Sithonia Municipal Unit, Grèce

Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 103 m²
Sol 1/3
For sale: a two-level apartment (maisonette) of 103 sq.m, located in the seaside village of …
$326,360
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Sol 2/3
A two-level apartment for sale with a total area of 75 sq.m, located on the second and third…
$268,081
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Nikiti, Grèce
Appartement 1 chambre
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 1/2
Un appartement neuf de 55 m² avec piscine commune est à vendre, à seulement 900 mètres de la…
$232,504
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Each maisonette offers a total interior surface of 120 sq.m and is thoughtfully arranged ove…
$407,950
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartement 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 2
For sale: apartment of 52 sq.m. on the Sithonia peninsula, in the area of Nikiti, Halkidiki …
$256,426
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Sol 1
Découvrez ce magnifique duplex à deux niveaux situé dans le charmant village côtier de Nikit…
$325,776
Laisser une demande
