  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Regional Unit of West Attica
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Regional Unit of West Attica, Grèce

Municipality of Megara
44
Municipal Unit of Megara
44
Municipality of Mandra Eidyllia
12
Municipal Unit of Vilia
11
7 propriétés total trouvé
Villa 1 chambre dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 120 m2 à Péloponnèse. Villa se compose d'une chambre, salon avec cuisine, …
$2,11M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 300 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, u…
$1,87M
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 215 m²
Sol -2/1
À vendre Maison de 3 étages de 215 mètres carrés en Attique. Sous-sol se compose d'une chamb…
$2,52M
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Villa 5 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Sol 2/1
A vendre Villa de deux étages de 350 mètres carrés à Attique. Rez-de-chaussée se compose d'u…
$2,57M
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 240 mètres carrés en Attique. Le sous-sol se compose de 2 ent…
$678,856
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Municipality of Mandra Eidyllia, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Mandra Eidyllia, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 800 m²
Nombre d'étages 1
[En milliers de dollars des États-Unis] Introduction: Découvrez la tranquillité et le luxe u…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Chalet 3 chambres dans Municipality of Mandra Eidyllia, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Mandra Eidyllia, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 250 m²
À vendre -- Maisonette résidentielle -- Attique Ouest: Mandra -- Palaiochorio 250 m2, 3 cham…
$408,118
Laisser une demande

Types de propriétés en Regional Unit of West Attica

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Regional Unit of West Attica, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
