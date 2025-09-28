Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Megara
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Municipal Unit of Megara, Grèce

villas
18
chalets
13
maisons de ville
12
44 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Gîte de 3 étages de 180 m2 en Attique. Le premier étage se compose d'une chambre, d…
$2,93M
$2,93M
Chalet 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 80 mètres carrés en Attique. La maison se compose de 3 chambre…
$193,123
$193,123
Chalet dans Vlychada, Grèce
Chalet
Vlychada, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 670 m²
Nombre d'étages 1
Chalet de 670 mètres carrés à vendre à Nea Peramos, Attica. Le premier étage est occupé par …
$1,64M
$1,64M
Maison de ville 6 chambres dans Vlychada, Grèce
Maison de ville 6 chambres
Vlychada, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 218 m²
Sol -1/2
Maison de ville à vendre d'une superficie de 218 mètres carrés à Attica. La maison de ville …
$699,156
$699,156
Villa 6 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
Nombre d'étages 3
A vendre chalet de 3 étages de 400 m2 en Attique. Le premier étage se compose de 2 chambres,…
$2,05M
$2,05M
Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Megara, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 182 m²
Sol 1/3
Maison de ville à vendre dans un village côtier à Attica. La superficie de la maison de troi…
$222,765
$222,765
Chalet 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 180 mètres carrés en Attique. Rez de chaussée se compose d'un…
$2,93M
$2,93M
Villa 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 80 mètres carrés en Attique. Le chalet se …
$193,454
$193,454
Villa 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Chalet de 2 étages de 150 m2 en Attique. Le premier étage se compose d'une chambre,…
$316,561
$316,561
Chalet 2 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 1/1
À vendre Maison d'un étage de 60 mètres carrés en Attique. La maison se compose de 2 chambre…
$222,384
$222,384
Villa 5 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Sol -1/3
A vendre chalet de 3 étages de 240 m2 en Attique. Le rez-de-chaussée se compose de 2 magasin…
$680,021
$680,021
Villa 5 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Sol 2/1
A vendre Villa de deux étages de 350 mètres carrés à Attique. Rez-de-chaussée se compose d'u…
$2,57M
$2,57M
Villa 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 300 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, u…
$1,87M
$1,87M
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Nombre d'étages 1
Vente maisonnette de 95 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 2 niveaux. Semi-sous-sol …
$210,679
$210,679
Chalet 4 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 215 m²
Sol -2/1
À vendre Maison de 3 étages de 215 mètres carrés en Attique. Sous-sol se compose d'une chamb…
$2,52M
$2,52M
Villa 1 chambre dans Vlychada, Grèce
Villa 1 chambre
Vlychada, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 670 m²
Sol 1/1
Chalet à vendre à Nea Peramos, Attica. La superficie du bâtiment est de 670 mètres carrés. L…
$1,64M
$1,64M
Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Megara, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Nombre d'étages 2
Vente maison de ville de 130 m2 à Loutraki. La maison de ville est située sur 2 niveaux. Le …
$234,490
$234,490
Chalet 4 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 230 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 230 mètres carrés en Attique. Le sous-sol se compose d'un dép…
$351,132
$351,132
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 182 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 182 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-…
$321,871
$321,871
Villa 5 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 350 m2 en Attique. Le premier étage se compose d'une chambre, …
$2,58M
$2,58M
Villa 2 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 290 m²
Sol -1/2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 290 mètres carrés en Attique. Le rez-de-chauss…
$586,225
$586,225
Villa 1 chambre dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 120 m2 à Péloponnèse. Villa se compose d'une chambre, salon avec cuisine, …
$2,11M
$2,11M
Chalet 2 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 290 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 290 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, …
$585,220
$585,220
Villa 2 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied de 60 mètres carrés en Attique. Le gîte se compose de 2 chambr…
$222,765
$222,765
Chalet 2 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 90 mètres carrés en Attique. Le sous-sol se compose d'un d…
$257,497
$257,497
Villa 4 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 230 m²
Sol -1/3
A vendre chalet de 3 étages de 230 m2 en Attique. Le rez-de-chaussée se compose d'un garde-m…
$351,735
$351,735
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Sol -1/2
A vendre maison de ville de 95 m2 en Attique. La maison de ville est située sur 2 niveaux. L…
$211,041
$211,041
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 300 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-…
$819,309
$819,309
Chalet 2 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 130 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d…
$374,541
$374,541
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 182 m²
Sol -1/3
Maison de ville à vendre d'une superficie de 182 mètres carrés à Attica. La maison de ville …
$322,424
$322,424

