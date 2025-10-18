Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Regional Unit of West Attica
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Regional Unit of West Attica, Grèce

Municipality of Megara
44
Municipal Unit of Megara
44
Municipality of Mandra Eidyllia
12
Municipal Unit of Vilia
11
13 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 230 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 230 mètres carrés en Attique. Le sous-sol se compose d'un dép…
$351,132
Villa 1 chambre dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 120 m2 à Péloponnèse. Villa se compose d'une chambre, salon avec cuisine, …
$2,11M
Chalet 2 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 290 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 290 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, …
$585,220
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 182 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 182 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-…
$321,871
Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Megara, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 130 mètres carrés à Loutraki. La maisonnette a 2 niveaux. Les propr…
$234,088
Chalet 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 80 mètres carrés en Attique. La maison se compose de 3 chambre…
$193,123
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Mandra Eidyllia, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Mandra Eidyllia, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 155 m²
Nombre d'étages 3
A vendre maisonnette en construction de 155 mètres carrés à Loutraki. La maisonnette a 3 niv…
$210,679
Chalet 2 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 130 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d…
$374,541
Chalet 5 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 240 mètres carrés en Attique. Le sous-sol se compose de 2 ent…
$678,856
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 182 m²
Nombre d'étages 3
Maison de ville est à vendre dans un village côtier en Attique. La superficie de la maison à…
$222,384
Chalet 2 chambres dans Municipality of Mandra Eidyllia, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Mandra Eidyllia, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 134 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d…
$245,793
Chalet 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 180 mètres carrés en Attique. Rez de chaussée se compose d'un…
$2,93M
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Nombre d'étages 1
Vente maisonnette de 95 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 2 niveaux. Semi-sous-sol …
$210,679
