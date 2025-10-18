Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Regional Unit of West Attica, Grèce

Municipality of Megara
44
Municipal Unit of Megara
44
Municipality of Mandra Eidyllia
12
Municipal Unit of Vilia
11
59 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 230 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 230 mètres carrés en Attique. Le sous-sol se compose d'un dép…
$351,132
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 120 m2 à Péloponnèse. Villa se compose d'une chambre, salon avec cuisine, …
$2,11M
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
Nombre d'étages 3
A vendre chalet de 3 étages de 400 m2 en Attique. Le premier étage se compose de 2 chambres,…
$2,05M
Laisser une demande
Monte OnlineMonte Online
Chalet 2 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 290 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 290 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, …
$585,220
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 80 mètres carrés en Attique. Le chalet se …
$193,454
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 350 m2 en Attique. Le premier étage se compose d'une chambre, …
$2,58M
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 2 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 290 m²
Sol -1/2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 290 mètres carrés en Attique. Le rez-de-chauss…
$586,225
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 182 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 182 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-…
$321,871
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Municipality of Elefsina, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Elefsina, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 120 mètres carrés en Attique. Le chalet se…
$609,674
Laisser une demande
VernaVerna
Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Megara, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 130 mètres carrés à Loutraki. La maisonnette a 2 niveaux. Les propr…
$234,088
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 150 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'un…
$316,019
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Municipality of Mandra Eidyllia, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Mandra Eidyllia, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Chalet de 2 étages d'une superficie de 134 mètres carrés en Attique. Le premier éta…
$246,214
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied de 60 mètres carrés en Attique. Le gîte se compose de 2 chambr…
$222,765
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 300 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, u…
$1,87M
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 215 m²
Sol -2/1
À vendre Maison de 3 étages de 215 mètres carrés en Attique. Sous-sol se compose d'une chamb…
$2,52M
Laisser une demande
Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Megara, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Nombre d'étages 2
Vente maison de ville de 130 m2 à Loutraki. La maison de ville est située sur 2 niveaux. Le …
$234,490
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Chalet de 2 étages de 150 m2 en Attique. Le premier étage se compose d'une chambre,…
$316,561
Laisser une demande
Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Megara, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 182 m²
Sol 1/3
Maison de ville à vendre dans un village côtier à Attica. La superficie de la maison de troi…
$222,765
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 300 m2 en Attique. Le premier étage se compose de 2 chambres, …
$1,88M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Sol -1/3
A vendre chalet de 3 étages de 240 m2 en Attique. Le rez-de-chaussée se compose de 2 magasin…
$680,021
Laisser une demande
Chalet 2 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 1/1
À vendre Maison d'un étage de 60 mètres carrés en Attique. La maison se compose de 2 chambre…
$222,384
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 80 mètres carrés en Attique. La maison se compose de 3 chambre…
$193,123
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Sol 2/1
A vendre Villa de deux étages de 350 mètres carrés à Attique. Rez-de-chaussée se compose d'u…
$2,57M
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Sol -1/2
A vendre maison de ville de 95 m2 en Attique. La maison de ville est située sur 2 niveaux. L…
$211,041
Laisser une demande
Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Mandra Eidyllia, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Mandra Eidyllia, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
Nous vous proposons à la vente une maisonnette de 400m2 avec un terrain de 2.000m2, il est s…
$433,063
Laisser une demande
Chalet 6 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 6 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 400 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$2,05M
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Mandra Eidyllia, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Mandra Eidyllia, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 155 m²
Nombre d'étages 3
A vendre maisonnette en construction de 155 mètres carrés à Loutraki. La maisonnette a 3 niv…
$210,679
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 300 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-…
$819,309
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Megara, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 320 m²
Sol 1/1
A vendre chalet de 2 étages d'une superficie de 320 mètres carrés dans la ville de Kineta, q…
$263,801
Laisser une demande
Chalet 2 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 130 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d…
$374,541
Laisser une demande

