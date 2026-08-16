Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Regional Unit of South Athens
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux
  6. Terrasse

avec terrasse Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Regional Unit of South Athens, Grèce

;
Appartements à plusieurs niveaux Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Municipality of Alimos, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Municipality of Alimos, Grèce
Chambres 3
Surface 182 m²
Sol 4/5
Appartement de deux niveaux avec piscine privée et parking dans un complexe résidentiel pres…
$1,27M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Regional Unit of South Athens, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller