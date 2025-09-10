Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  Grèce
  2. Grèce
  Résidentiel
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux

Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Regional Unit of South Athens, Grèce

4 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Municipality of Alimos, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Municipality of Alimos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Nombre d'étages 4
Maisonette à vendre, 1er et 2ème étages (2 niveaux), située dans la zone Alimos – Douanes – …
$584,853
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Municipality of Moschato Tavros, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Municipality of Moschato Tavros, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Sol 5/5
Cinquième étage. Appartement d'une superficie de 119,91 m². m² comprenant 3 chambres, séjour…
Prix ​​sur demande
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Municipality of Kallithea, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Municipality of Kallithea, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 77 m²
Sol 2/2
Appartements maisonnette de deux niveaux aux 1er et 2ème étages, d'une superficie de 77 mètr…
Prix ​​sur demande
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
PALAIO FALIRO BUILDING High End Construction Proudly we would like to present our high…
Prix ​​sur demande
