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Maisons avec terrasse à vendre en Le Pirée, Grèce

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17
1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison 6 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
A vendre est une maison individuelle de trois niveaux de 415.70 m2 à Profitis Ilias, Pirée. …
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Caractéristiques des propriétés en Le Pirée, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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