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Propriétées résidentielles à vendre en Patras, Grèce

3 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Patras, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Patras, Grèce
Chambres 3
Surface 190 m²
A vendre maisonnette de 190 mètres carrés en Péloponnèse occidentale. La maisonnette a 3 niv…
$224,335
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Patras, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Patras, Grèce
Chambres 4
Surface 360 m²
A vendre Maison de 2 étages de 360 mètres carrés à Péloponnèse Ouest. Rez-de-chaussée se com…
$472,283
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Appartement 1 chambre dans Municipality of Patras, Grèce
Appartement 1 chambre
Municipality of Patras, Grèce
Chambres 1
Surface 50 m²
A vendre appartement de 50 mètres carrés à Péloponnèse Ouest. L'appartement est situé au 2èm…
$82,650
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Caractéristiques des propriétés en Patras, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
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